Le préfet de la Réunion présent sur un contrôle de vitesse à "La Jamaïque"

La police nationale était à la Jamaïque à Saint-Denis vendredi après-midi pour un contrôle de vitesse mais également d'attestations de déplacements. Sur place, le préfet Jacques Billant, a assisté à l'opération.



Si seulement 20% de la circulation a été enregistré au début du confinement, la reprise d'une partie de l'activité économique a engendré une hausse du nombre d'automobiliste, élevant le trafic à 40%. Et avec cela, les infractions liées à la vitesse ont été "très nombreuses", heureusement, sans que les accidents graves ne suivent. C'est le commissaire Lebon, directeur de la police nationale de la Réunion qui l'affirme.



Si la vitesse est un problème, les justificatifs de déplacements sont très souvent fournis. Concernant les attestations de déplacements, 220.000 Réunionnais ont été contrôlés depuis le 17 mars. 5% des personnes contrôlées ont été verbalisées; 95% d'entre elles respectent donc les règles.



"Cela fait déjà plus d'un mois que les forces de sécurités sont mobilisées pour contrôler les règles de déplacement liées au confinement. Pour moi, il était vraiment important aujourd'hui, comme hier et encore demain, de remercier et d'adresser un message de soutien aux policiers et aux gendarmes qui sont engagés dans cette mission essentielle et un message d'encouragement aux réunionnais dans le respect de ces règles de confinement qui sont essentielles" indique Jacques Billant, préfet de la Réunion.



Régis Labrousse sur place