Le préfet de La Réunion rend hommage à Robert Chaudenson

Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Robert Chaudenson, premier lexicographe et linguiste du créole réunionnais, décédé le 7 avril 2020 à Aix en-Provence.



Né le 12 avril 1937 à Lyon, Robert Chaudenson, professeur émérite de linguistique à l'université de Provence Aix-Marseille, était agrégé de lettres classiques, docteur d'État ; il fût professeur de linguistique au Centre universitaire de La Réunion dont il a assuré la présidence de 1972 à 1977 ; il s'était spécialisé dans l'étude du créole auquel il avait consacré sa thèse soutenue en 1972, intitulée Le lexique du parler créole de La Réunion, œuvre monumentale qui constitue toujours une référence.



Il avait fondé le Comité international d'études créoles (CIEC) et fut directeur de publication de la Revue "Etudes créoles". Membre de l'Académie de La Réunion, il publia en collaboration avec Christian Barrat et Roger Carayol L'Atlas linguistique et ethnographique de la Réunion, autre ouvrage d'anthologie paru aux éditions du CNRS en 1984.



De renommée internationale, il fût un grand défenseur de la francophonie et des langues créoles.