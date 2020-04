Communiqué Le préfet de La Réunion présente ses condoléances à la famille d'Elsa Lauret





Née le 28 avril 1970, Elsa Lauret a développé un univers créatif métissé et coloré (



La liste de ses collaborations dans le secteur culturel est particulièrement riche : musées Léon Dierx, Madoi, Stella, ligne graphique du Sakifo du Leu Tempo festival et de l’ADCAM, collaborations avec Lerka... Elle a réalisé en tant que graphiste de très nombreux catalogues, dont celui, remarqué sur Auguste Legros qui fut maire de Saint-Denis. Elle était également avec Coralie Poisson, la graphiste de Rouge Céladon.



Fille de Edmond René Lauret et sœur de l’artiste plasticien Lionel lauret, elle avait créé avec Baptiste Vignol les éditions du Boucan, remarquées notamment dans le cadre du Salon du livre insulaire d’Ouessant.



