Le préfet de La Réunion en visite à Saint-Joseph

Accueil Républicain de M. Le Préfet à Saint-Joseph



Ce jeudi 20 juillet 2023, M. le Maire, Patrick Lebreton, accompagné de Mme la Députée de la 4ème circonscription et des élus du conseil municipal, a accueilli Sur Saint-Joseph M. le Préfet Jérôme Filippini pour sa première visite officielle. M. le Sous-préfet de l’arrondissement sud, Jean Paul Normand, était aussi présent.



A l’occasion d’un accueil républicain en mairie, M. le Maire a présenté au Préfet les différents projets de la commune : endiguement et aménagement des berges de la Rivières des Remparts., la contournante, le Ring, etc.



C’est aussi l’occasion de demander l’accompagnement et le soutien des services de l’État pour la concrétisation de ces projets incontournables pour le développement de la commune.

Par la même, M. le Maire a appelé de ses vœux à traduire les orientations du SCOTT Grand Sud par une nouvelle organisation territoriale et la fusion de la CIVIS et de la CASUD.



La matinée s’est poursuivie par différentes visites de terrain :

- le futur pôle culturel à proximité du site de la Caverne des Hirondelles ;

- la ZAC Sud pour une présentation du site qui accueillera le futurs locaux des Services Techniques communaux ;

- la troisième séquence s’est tenue à la ZAC les TERRASS où les entrepreneurs installés ou bientôt installés ont pu échanger avec M. le Préfet ;



La visite s’est ensuite poursuivie à Vincendo avec la visite des locaux techniques de la Régie Territoriale Sud pour se terminer à Matouta avec la présentation d’une future opération de logement : opération « Vével » d’une trentaine de logements.



Le cadre législatif (loi ELAN) ne facilite pas la production de logements sociaux dans les quartiers des Hauts et des mi pentes. A ce titre, la commune sensibilise les partenaires et services de l’État sur la nécessité de réaliser une telle opération qui est vitale pour la survie de ce quartier identitaire et le maintien des services publics existants sur le quartier et notamment son école élémentaire.