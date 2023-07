A la Une . Le préfet constate l'avancée des chantiers de Saint-Pierre

En visite dans le sud de l'île, Jérôme Filippini était attendu à Saint-Pierre pour découvrir les chantiers en cours. Pour Michel Fontaine, c'était l'occasion de présenter comment les fonds de l'État sont fléchés en direction des quartiers et de sa population. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 10:38

Après s'être rendu à Saint-Joseph dans la matinée, Jérôme Filippini était attendu à Saint-Pierre dans l'après-midi pour découvrir l'avancée des grands chantiers en cours. C'est à Grand Bois que le préfet de La Réunion a débuté cette visite.



Pour l'occasion, Michel Fontaine a tenu à présenter la nouvelle médiathèque qui prendra place à l'ancienne usine de Grand Bois. Une réhabilitation de ce lieu historique qui va permettre d'offrir aux habitants du quartier un accès à la culture dans cette nouvelle structure flambant neuve.



Si la jeunesse de Grand Bois va ainsi pouvoir profiter de ce nouvel outil culturel, la commune n'a pas oublié qu'il fallait autant nourrir les corps que les esprits. Ainsi, une cuisine centrale est en construction pour les écoles du secteur. Une nouvelle structure dans laquelle l'État a injecté 4 millions d'euros afin de pouvoir distribuer 10.000 repas par jour.



Direction ensuite Terre-Sainte pour la visite du futur centre aqua loisir actuellement en chantier. La livraison est prévue pour le deuxième semestre de 2024. Enfin, la visite s'est terminée dans le quartier de Basse Terre où une nouvelle placette est prête à accueillir les habitants.



"On doit aider la commune à avancer. C'est toujours beaucoup plus utile pour nous, le préfet et le sous-préfet, d'être accompagnés des élus qui connaissent le terrain et qui savent de quoi la population a besoin, et nous sommes là pour les accompagner et voir les différentes situations. Cela permet aussi de prendre les bonnes idées pour régler les problèmes", explique Jérôme Filippini.



"On essaye d'aller dans les quartiers avec l'aide de l'État, avec l'aide de l'Europe", indique de son côté Michel Fontaine, qui assure que les inaugurations ne sont pas terminées, notamment avec la livraison prochaine du gymnase de la Ravine-des-Cabris.













