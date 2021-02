A la Une . Le préfet confirme la fermeture de trois galeries de centres commerciaux

Afin de ralentir la propagation de l’épidémie et de limiter le brassage des populations, et conformément à la feuille de route présentée la semaine dernière, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décidé de fermer les commerces non alimentaires dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² dès le jeudi 11 février. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 19:07 | Lu 1236 fois

Le préfet de La Réunion confirme ce mercredi soir la fermeture des galeries marchandes de trois centres commerciaux.



Sont concernés celles de Duparc Sainte-Marie, de Cap Sacré coeur au Port et de Grand Est à Sainte-Suzanne. La mesure entrera en vigueur dès ce jeudi 11 février.



Les zones alimentaires restent ouvertes, ainsi que les pharmacies



Au sein de ces centres commerciaux, seuls les restaurants, les pharmacies et les commerces proposant principalement une offre alimentaire peuvent rester ouverts : hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, poissonneries, boucheries…



Les banques et les commerces paramédicaux tels que les opticiens seront fermés.



Rappel des jauges en vigueur



Dans ces commerces, les jauges de fréquentation devront être respectées. Les magasins doivent respecter la limitation du nombre de clients. Dans le détail : < 8m² : 1 seul client ; Entre 8 et 400m² : 8m² par personne ; 400m² : 10m² par personne.