Le préfet condamne le blocage de la circulation à Saint-Pierre

Barrage des axes de circulation : Le préfet condamne le blocage de la circulation routière opéré ce jour lors d’une manifestation non déclarée



Ce mercredi matin à 6h, une cinquantaine de manifestants anti-passe sanitaire ont bloqué la RN1 à hauteur de la station Vito entre Saint-Pierre et Saint-Louis, dans les deux sens de circulation.



Les forces de l’ordre ont été immédiatement mobilisées afin de faire cesser le trouble à l’ordre public le plus rapidement possible ; la circulation a été rétablit à partir de 7h00. Des interpellations ont eu lieu.



Le préfet condamne, avec la plus grande fermeté, ce blocage routier mettant en danger la sécurité des usagers.



Pour rappel

Toute manifestation sur la voie publique est soumise à une obligation de déclaration, au moins trois jours avant la date du rassemblement. Ce délai doit permettre aux autorités chargées du maintien de l’ordre d’organiser la sécurité des personnes et des biens.