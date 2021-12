A la Une .. Le préfet autorise le prélèvement de requins de 2022 à 2024

La préfecture a publié un arrêté qui autorise la pêche des requins suite à une observation dans les zones de protection renforcée (Saint-Paul, Trois Bassins, Saint-Leu et L'Etang-Salé) entre 2022 et 2024. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 18:02

La préfecture explique avoir eu l'aval de la Réserve naturelle marine pour autoriser le prélèvement des requins tigres et bouledogues dans les zones maritimes protégées de l'Ouest de La Réunion. Le préfet a donc pris un arrêté qui permet la pêche de ces deux types de squales s'ils sont observés dans ces espaces.







