Le préfet autorise la réouverture du marché de gros de Saint-Pierre

Jacques Billant, préfet de La Réunion a accordé une dérogation, à compter du 26 mars 2020, pour permettre de maintenir le fonctionnement du marché de gros de Saint-Pierre, qui sera ouvert le lundi et le mercredi, de 16h à 20h.



Rappelons que d ans le cadre du renforcement des mesures de confinement, la tenue des marchés couverts ou non et quel qu’en soit l’objet est interdite (lien vers le décret n°2020-293), mais que le préfet peut accorder une autorisation d’ouverture pour les marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement des populations, après avis des maires concernés.



"Le marché de gros de Saint-Pierre permet de fournir en denrées alimentaires de première nécessité la majorité des points de vente de fruits et légumes frais de La Réunion, ce qui répond ainsi à un besoin d'approvisionnement de la population", estime le préfet.



"Le maintien du marché pendant la période d'état d'urgence sanitaire, impose la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale et l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes simultanément", précisent les services de l'Etat. Ces dispositions feront l’objet d’un contrôle strict de la part des services de l’Etat.