Le préfet autorise l’ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche

En soutien à l’activité économique des commerces réunionnais, le préfet a décidé d’étendre la possibilité d’ouverture des commerces le dimanche. Les commerces pourront ainsi, au-delà des deux dimanches précédents les 25 et 31 déjà autorisés, ouvrir le 6 et 13 décembre.



Dès ce week end, la mesure entre en vigueur. Le préfet Jacques Billant a suivi le voeu formulé par le syndicat CPME fin novembre : à savoir autoriser de façon exceptionnelle les magasins non alimentaires à ouvrir les dimanches. Ce sera le cas pour le seul mois de décembre, période faste pour les achats coups de coeur.



Le préfet de La Réunion, dans ce dossier suivi par le secrétariat général des affaires régionales, a considéré qu'au regard de "l’importante baisse d’activité subie par les commerces lors du premier confinement de mars à mai 2020, et la nécessité de permettre aux commerces de compenser les pertes de chiffres d’affaires de l’année 2020", autorise donc les commerces à monter leur rideau les dimanches.



Cette mesure déroge donc à l'arrêté du 19 octobre 1966 relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits alimentaires et celui relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires. Ces deux arrêtés pris le même jour en 1966 sont suspendus pour la période du 5 au 31 décembre 2020.