"Le préfet appelle à ne pas paralyser à nouveau la circulation.



Les organisations syndicales ont déclaré pour demain 8 mars des rassemblements au rond-point de Gillot à Sainte-Marie, au square Labourdonnais de Saint-Denis et aux ronds-points du boulevard Banks et des Casernes à Saint-Pierre.



Afin de ne pas paralyser à nouveau la circulation et d’éviter tout trouble à l’ordre public et tout accident, dans le respect du droit de manifestation, le préfet autorise ces rassemblements mais a demandé aux organisations syndicales de ne pas entraver la circulation au-delà de la distribution de tracts aux usagers de la route."