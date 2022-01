Le préfet annonce que la désescalade se fera lorsque les contaminations baisseront

Mise en œuvre du passe vaccinal et du calendrier de levée progressive des restrictions à La Réunion



À l’heure où la totalité des départements métropolitains s’apprête à lever progressivement à compter du 2 février les restrictions en vigueur, La Réunion , bien que s’inscrivant dans cette stratégie nationale, devra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir engager un tel processus .



Les indicateurs de notre département sont en effet toujours à la hausse, tant au niveau de la circulation épidémique (taux d’incidence de plus de 5400 cas pour 100 000 habitants au 20 janvier et taux de positivité de plus de 30 %) que de la pression hospitalière notamment en réanimation.



Le Préfet mettra donc en œuvre un calendrier adapté localement dès que la courbe des indicateurs commencera à s’inverser.



En outre, la mise en œuvre du passe vaccinal s’appliquera dès le lundi 24 janvier à La Réunion, selon les modalités présentées hier par le Premier Ministre. Le Préfet et la Directrice Générale de l’ARS rappellent que tout est mis en œuvre à La Réunion pour permettre à chaque Réunionnais d’activer son passe vaccinal dans les meilleurs délais.