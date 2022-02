A la Une .

Le préfet a-t-il levé l'alerte rouge trop tôt ?

Vous avez été nombreux à témoigner des conditions épouvantables de vent et de pluie toute cette journée de vendredi. Comme si le passage le plus critique du cyclone s'était finalement manifesté vendredi plus que jeudi, surtout dans les hauts de l'île. Que vous ayez vécu Batsirai dans le nord, l'Est, l'ouest ou dans le sud, dans les hauts ou dans les bas, faites part de votre avis en commentaires ! Le préfet a-t-il levé l'alerte rouge trop tôt ? C'est le #LeDébatDuCouvreFeu