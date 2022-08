Le "préfet Covid" a quitté La Réunion

Il est fort probable que dans "la préfectorale", être muté à La Réunion ne soit pas synonyme d'une mission pour aller se dorer la pilule au soleil. Le rapport entre le préfet, qui représente l'Etat, et les Réunionnais, est souvent tourbillonnant. Entre mouvements sociaux et périodes cycloniques, les interactions entre le plus haut représentant de l’État et la population sont fréquentes, contrairement à de nombreux départements de métropole.Mais jamais un préfet ne s’est autant invité dans la vie des habitants de l’île que Jacques Billant. Arrivé le 17 juin 2019 , il a eu la lourde tâche d’avoir à gérer l’un des épisodes historiques les plus marquants des dernières décennies : la crise Covid.