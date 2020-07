Courrier des lecteurs Le pouvoir des mots - Continuité et Complémentarité

Par Guy Pignolet, Docteur en Administration Publique de l'Université de Cornell - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020

Chers amis,



Au milieu de mon adolescence, j'ai eu le bonheur de découvrir la Sémantique Générale, celle de la carte et du territoire d'Alfred Korzibsky ( à ne pas confondre avec la PNL programmation neuro-linguistique qui n'en est que la pâle et insipide inévitable marchandisation ). Cette sensibilisation éclairante, évoquée par des œuvres littéraires magistrales comme "Le cycle du non-A" de Van Vogt traduit en français par Boris Vian, ou "En terre étrangère" de Robert Heinlein, m'a aidé à garder une certaine ouverture d'esprit pendant des dizaines d'années tout au long de mes diverses carrières. Aujourd'hui, à la sortie des Municipales et au lendemain d'un changement de Ministre des Colonies, deux questions de choix des mots m'interpellent :



1) On parle de "CONTINUITÉ territoriale" comme l'un des sujets majeurs à soumettre au nouveau ministre ? . . . Pour parler de continuité, il faudrait peut-être commencer par la suppression de ce concept parisien désuet d'un "Outre-Mer" qui introduit d'emblée une séparation irréparable. Ensuite on pourra s'occuper des histoires de transports entre différentes régions de France et en particulier pour les déplacements des Réunionnais, dans un contexte considérablement plus ouvert et plus serein . . . Question annexe pour ceux qui n'auraient pas bien compris la nature du problème : pour aller de Paris à Lyon, faut-il prendre le train ou l'avion ?



2) Ce dernier week-end, en écoutant les compte-rendus de la mise en place des nouveaux maires, j'ai entendu combien de fois des remarques sur l'absence de " l'OPPOSITION " aux séances des conseils municipaux. Je pense que ce terme d'opposition est bien mal choisi parce qu'il enferme ceux qui s'y réfèrent dans un cadre figé d'un passé qui ne demande qu'à évoluer. Un opposant ne peut que s'opposer. Le choix du mot "COMPLÉMENTARITÉ" pour désigner les membres d'un Conseil Municipal qui n'ont pas été élus dans la "majorité" me semblerait beaucoup plus judicieux car porteur d'une ouverture à une coopération diversifiée et enrichissante, avec des idées différentes de celles de la majorité. Différence ne veut pas dire opposition qui n'en est qu'une caricature réductrice et bornée.



L'heure de "l'après" est à l'innovation, en particulier l'innovation sociétale, n'est-ce pas ? C'est le moment !



Liberté, Égalité, Sororité, Diversité, Curiosité, les cinq piliers magiques de la citoyenneté républicaine territoriale !





