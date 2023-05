Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le pouvoir de l’unité : la Journée du vivre-ensemble en paix, véritable succès

Ce mardi 16 mai 2023, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, s’est illuminée lors de la célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, une date marquée dans le calendrier depuis son instauration par l’ONU en 2017.

La Place du Débarcadère s’est transformée en un véritable carrefour culturel où les visiteurs ont été transportés d’un stand à l’autre, à travers un voyage captivant à la découverte des différentes cultures. Au-delà de l’aspect festif, le parcours des saveurs a été une véritable ode à la gastronomie, mettant en avant tant les délices locaux que les mets internationaux. La belle affluence témoigne de la réussite de cette seconde édition de la Journée internationale du vivre-ensemble et de la paix.

Les papilles ont été enchantées par une symphonie de goûts et d’épices, offrant un festin pour tous les sens. De plus, de nombreux ateliers créatifs ont stimulé la créativité des jeunes, les invitant à s’immerger dans des jeux représentatifs de diverses cultures, tels que le mahjong et le billard indien.

L’écriture des cartes postales pour le partage des pensées et des vœux de paix aux proches aura été un succès, un geste certes simple mais profondément symbolique. Et que dire de la danse et de la musique ! Les rythmes enivrants ont fait vibrer la Place du Débarcadère.

Succès et public au rendez-vous

Les danses traditionnelles et contemporaines, accompagnées de musiciens talentueux, ont témoigné de la richesse culturelle qui nous entoure. L’association Batoukilia a enflammé la scène avec son rythme envoûtant et le sourire contagieux des danseurs, tandis que les performantes de la danse K-pop, indienne, malgache et autres ont électrisé l’atmosphère.

Nous avons été emportés dans une symphonie harmonieuse, où chaque pas de danse et chaque note de musique représentaient un pas de plus vers l’unité et la compréhension. Et comment oublier le spectacle inoubliable de Marie-Alice SINAMAN, qui nous a fait rire aux éclats ! En bref, ce fut un succès qui aura plu à un bon nombre d’entre nous.



En célébrant le vivre-ensemble ce mardi, nous nous sommes souvenus que lorsque les cultures et les religions se réunissent, elles ne s’effacent pas, mais s’enrichissent mutuellement. Elles fusionnent pour créer un patrimoine unique et un héritage précieux, le nôtre, celui qui nous forme en tant que Réunionnais.

Ce mardi, nous avons choisi de chérir notre communauté, d’apprécier nos différences et de célébrer notre unité. Gardons ainsi en mémoire la puissance inégalée de la diversité et du vivre-ensemble en paix comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, présent avec à ses côtés les autres élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul.

La Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, et les représentants des différentes communautés de l’île participent aussi à ce moment d’unité. L’occasion pour les associations du territoire de se produire sur scène et de démontrer ainsi tous les talents et les créativités dont regorgent notre belle commune, Ville première et Ville du peuplement à La Réunion.



