"Le pousseur qui a tiré sur le caporal mis en examen"

C’est finalement un conflit de voisinage qui a failli tuer le caporal-chef du RPMIA à St-Pierre le week-end dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, un différend lié aux nuisances générées par la pousse a amené Gregory C à tirer sur le militaire à l’aide d’une carabine à air comprimé expliquent nos confrères du Quotidien.



À l’origine du conflit, les nuisances sonores et l’insécurité liées à la pousse dans le quartier de Pierrefonds. À bout, le caporal-chef, qui avait appelé la police à plusieurs reprises dans le passé, est allé à la rencontre des pousseurs. Dans un geste de colère, il a lancé une barre de fer dans leur direction. L’objet touchant la voiture de Gregory C, celui-ci a fait demi-tour, accompagné de plusieurs camarades. C’est là qu’il aurait commis son geste.



La victime a été secourue par des amis. Transféré à l’hôpital, son état était jugé sérieux, la balle ayant traversé son poumon avant de se loger entre deux vertèbres. L’opération, pourtant difficile, a réussi et le militaire a pu déposer plainte depuis le CHU. Gregory C a été interpellé hier et mis en examen pour violences avec armes avec ITT supérieure à 8 jours.