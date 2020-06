Courrier des lecteurs Le poste de Maire pour moi, le poste de Président du TCO pour toi

Par Eric M - Publié le Mardi 2 Juin 2020





Rien d’autre ce jour-là. Rien pour la population, pour ces jeunes pleins d’espoir pour leur avenir, pour nos anciens qui vivent avec leur faible retraite, rien pour cette population des hauts de Saint-Paul trop souvent oubliée de la politique communale…



Alors Saint-Paulois, Saint-Pauloises, préparez-vous, le nouveau spectacle va commencer.

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette pièce exceptionnelle. Un drame interdit au moins de 18 ans, mêlant passion et destruction dont nous avons déjà eu un aperçu et même des bandes annonces croustillantes et insultantes via les réseaux sociaux.



Ce nouvel amour né d’une haine bis décennale sera bientôt à l’épreuve de toutes vos certitudes. S’aiment-ils de nouveau vraiment ? Et surtout sauront ils nous faire croire que ce mariage ne sera pas une malédiction pour la population ? Rien n’est moins sûr au regard de leurs CV respectifs. Monsieur Alain Bénard fut condamné à un an de prison avec sursis et à trois ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Monsieur Joseph Sinimalé quant à lui fut condamné en appel à trois ans de prison ferme, 100 000 francs d'amende et cinq ans d’



De ce que l’on entend à la radio et dans les rues, cette farce que nous jouent ces anciens condamnés, est déjà reconnue pour sa grande médiocrité, elle est pathétique, hideuse pour la démocratie et pour tout dire détestable.



