Le portail des affaires de l'océan Indien

Les îles de la zone Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion, Seychelles) représentent de réelles opportunités d’échanges et de partenariats pour les entreprises.En collaboration avec l’Union des CCI de l’Océan Indien, la CCI de La Réunion a organisé une session d’information sur le nouveau portail des affaires de l’Océan Indien ( www.oceanindien.biz ).



Cette plateforme permet aux entreprises de :



– Présenter les économies des 6 îles de l’Océan Indien et leurs modalités

de création d’entreprises sur les différents territoires

– Mettre en évidence les opportunités d’affaires dans les îles de l’OI

– Trouver des partenaires d’affaires

– Recenser les offres et besoins d’emplois, ainsi que l’actualité économique régionale

– Géo localiser les entreprises de notre zone OI

– Diffuser des événements économiques



Les prochaines dates :



Mardi 14 Mai 2019

de 10h00 à 11h00

CCI de La Réunion – Maison de l’Entreprise Ouest

196 rue Marius et Ary Leblond

97404 Saint-Denis Cedex



Vendredi 16 Mai 2019

de 10h00 à 11h00

CCI de La Réunion – Maison de l’Entreprise Sud

15 route de la Balance

97410 Saint-Pierre



Pour vous inscrire cliquez ici