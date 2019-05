Le portail des affaires de l'Océan Indien

Cette plateforme permet aux entreprises de :– Présenter les économies des 6 îles de l’Océan Indien et leurs modalités de création d’entreprises sur les différents territoires– Mettre en évidence les opportunités d’affaires dans les îles de l’OI– Trouver des partenaires d’affaires– Recenser les offres et besoins d’emplois, ainsi que l’actualité économique régionale– Géo localiser les entreprises de notre zone OI– Diffuser des événements économiquesLes prochaines dates :CCI de La Réunion – Maison de l’Entreprise Ouest196 rue Marius et Ary Leblond97404 Saint-Denis CedexCCI de La Réunion – Maison de l’Entreprise Sud15 route de la Balance97410 Saint-Pierre