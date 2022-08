Communiqué Le port du masque reste obligatoire au CHU et au GHER

Dans un communiqué le CHU rappelle les mesures concernant le port du masque dans les établissements du CHU et du GHER. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 16:33

A compter de ce jour, en raison de la fragilité des personnes qui sont accueillies, et compte tenu du haut niveau de circulation du virus, le port du masque reste obligatoire à l'intérieur des bâtiments hospitaliers du CHU et du GHER pour les personnels, patients et visiteurs de plus de 6 ans.



De même la distanciation physique doit être respectée dès que le masque ne peut être porté et la désinfection des mains par friction hydroalcoolique effectuée régulièrement, comme l’aération des locaux.



Par ailleurs, il est rappelé que la vaccination est une protection efficace contre le COVID19, notamment pour lutter contre les formes graves, et qu’il est important de réaliser les rappels pour maintenir un niveau suffisant d’immunité.