Le port du masque pourrait redevenir obligatoire d'ici la fin de l'année

François Braun, ministre de la santé, a annoncé la possibilité que le port du masque redevienne obligatoire vers la fin de l’année si la situation s’aggrave. Une mesure loin de faire l'unanimité, comme en témoigne le #JeNePorteraiPlusLeMasque propulsé au sommet des tendances sur Twitter. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 14:10

Alors que la France fait face à une “triple épidémie” (Covid, grippe et bronchiolite), le ministre de la santé conseille fortement aux Français de reprendre les gestes barrières ainsi que le port du masque, tout en poursuivant le recours au vaccin. “Si on continue à augmenter les contaminations, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances”, annonce François Braun sur le plateau de BFMTV.



Celui-ci insiste en affirmant que cette annonce est une simple mise en garde. "Pour l'instant, je reste sur l'idée de conseiller très fortement. Je ne suis pas favorable en général à la coercition. Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront la situation", explique-t-il à BFMTV. De nouvelles mesures discutées seront publiées à partir d'aujourd'hui, selon les affirmations du ministre de la santé lors de son passage à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).



François Braun assure également qu’il fait confiance aux Français lorsqu’il fait appel à une “responsabilité collective”. Il explique surveiller de très près l’évolution de l’épidémie ainsi que les personnes à risque et rappelle que les éventuelles mesures dépendront des agissements des Français.



Sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, le hashtag #JeNePorteraiPlusLeMasque était en top tendance suite à la déclaration du ministre de la Santé. De nombreux Français semblent ne plus croire à l’efficacité du port du masque face à cette épidémie et montrent en masse leurs désaccords sur le réseau social.





Les gens qui refusent le masque sont des personnes tolérantes qui le ne veulent pas l'interdire, mais laisser le choix



Les gens qui veulent le rendre obligatoire sont des égoïstes.

Centrés sur eux mêmes, il n'acceptent pas la liberté des autres#JeNePorteraiPlusLeMasque

— El*a*e Carrier (@Marie08979035) December 5, 2022

REFUSONS LE RETOUR DU PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

JE NE PORTERAI PLUS LE MASQUE.#JeNePorteraiPlusLeMasque pic.twitter.com/pLqiv0uI61

— Fabianah_am (@fabianah_am) December 4, 2022





#JeNePorteraiPlusLeMasque ? J'imagine que vous vous foutez aussi de tous les autres gestes barrière ? Vous êtes des égoïstes. Y'a pas de quoi être fiers.



Bon courage aux soignants, débordés actuellement.

Bon courage aux malades et à leur famille.

— 🐞 Cocci-Steamy-Shou 🤘🎩⚙️ (@StudiShou) December 4, 2022

D'autres, au contraire, se révoltent de cette vive opposition :