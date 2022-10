Le port du masque obligatoire va-t-il faire son retour ?

Les sourires vont-ils de nouveau être réservés à la sphère privée ? C’est ce qu’a laissé entendre Brigitte Autran sur les ondes de RMC hier. La présidente du Covars, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires qui a remplacé le conseil scientifique, a recommandé le port du masque "de façon fréquente".



Elle a ensuite indiqué que le comité étudiait la possibilité de rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux "avec différents modèles". "L’ensemble des pays européens, les États-Unis, l’Amérique du Nord, étudient également ce point. Aujourd’hui, personne n’a réintroduit l’obligation du masque, mais tout le monde l’étudie", assure Brigitte Autran.



"Tous les indicateurs sont en augmentation, les taux de positivité, d’hospitalisation, de consultation aux urgences et même une amorce d’augmentation du taux d’hospitalisation en réanimation" a-t-elle expliqué pour démontrer que la 8e vague est arrivée.



La scientifique a ensuite insisté sur la prévention. "Il faut vraiment porter des masques. On est vraiment dans une vague ascendante. Il reste recommandé de porter des masques de façon très fréquente, dès qu’on est dans un environnement où la distanciation sociale n’est pas respectée".