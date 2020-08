Le port du masque obligatoire sur l’ensemble du territoire saint-paulois

Afin d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, un arrêté municipal rend le port du masque de protection obligatoire dès ce jour, vendredi 21 août, sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Paul. Toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou les espaces publics et cela jusqu’au 6 septembre 2020.



En revanche, l’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap et munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.



La barre des 1 000 cas étant franchie dans notre département, la population est invitée à respecter les gestes barrières en complément du port du masque obligatoire. Ces mesures individuelles combinées permettent de limiter le risque de circulation du virus.





Ci-dessous, l’arrêté municipal dans son intégralité