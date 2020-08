A la Une . Le port du masque obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre

La ministre du Travail a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les entreprises à compter du 1er septembre. Seuls les bureaux individuels pourront ne pas appliquer cette mesure. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 16:06 | Lu 908 fois

C’est après une réunion avec les partenaires sociaux qu’Elisabeth Borne, la ministre du Travail a annoncé que le port du masque devient obligatoire en entreprise à compter du 1er septembre selon France Info. Cette mesure devra être appliquée dans tous les lieux où le personnel peut se rencontrer (open space, bureaux ouverts). Seuls ceux qui possèdent un bureau individuel pourront l’enlever. Le télétravail est également encouragé.



Cette décision s’appuie sur un avis du Haut conseil de la Santé publique émis le 14 août. Cette mesure fait du masque un équipement de protection individuel. Par conséquent, il sera à la charge de l’employeur et non des salariés.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur