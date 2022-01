A la Une . Le port du masque obligatoire dès 6 ans à compter de ce lundi

La mesure prend effet ce lundi et jusqu'au 23 janvier prochain. Après un décret paru au Journal officiel ce vendredi, le port du masque dans de nombreux lieux publics devient obligatoire dès 6 ans, contre 11 ans auparavant.









Cette obligation s'impose dans les établissements accueillant du public : transports publics, les écoles, les cinémas, les enceintes sportives, les lieux de culte, les gares ou encore les marchés. Pour se déplacer dans les restaurants, le port du masque pour les 6 ans sera aussi obligatoire. Selon le décret , l'accès à ces espaces et moyens de transports "est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation".Par ailleurs, le protocole sanitaire va être également renforcé dans les écoles. Dans un entretien accordé au Parisien, Jean-Michel Blanquer a indiqué que la principale décision concerne la multiplication des tests pour les élèves cas contact plutôt que la fermeture systématique des classes. "Ce qui change, c'est que désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs", a précisé le ministre de l'Education nationale, assurant que les pharmacies auront assez de stock pour ces tests.