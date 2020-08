Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le port du masque obligatoire dans certains secteurs de Saint-Paul





Les secteurs de Saint-Paul où le port du masque est obligatoire :



SAINT-PAUL VILLE



Rue Suffren

Rue du Commerce

Rue Marius-et-Ary-Leblond

Front de mer de Saint-Paul, portion comprise entre la place du Débarcadère et le Quai Gilbert

Gare routière

Rue Mangalon



SAINT-GILLES



Rue de la Poste

Avenue du Général-de-Gaulle

Esplanade de Boucan Canot

Esplanade des Roches Noires

Mail de Rodrigues



PLATEAU CAILLOU



Traversée principale (avenue Paul-Julius-Bénard)

Place du marché forain jusqu’au parc Arc-en-Ciel

Traversée du bourg du Guillaume

Traversée du bourg de Saint-Gilles-les-Hauts

Traversée du bourg de Bois-de-Nèfles



LA SALINE



Rue Jean-Albany

Rue de la Poste et Place du marché forain

Rue Prisami (pôle d’échange La Saline)

Parking du lycée de Vue-Belle



Nous publions en intégralité le communiqué du préfecture de La Réunion et de l’ARS. Vous pouvez le télécharger en cliquant Le préfet de La Réunion rend le masque obligatoire sur les marchés forains, aux abords d’établissements scolaires de tous les niveaux, d’enseignement supérieur, des crèches et dans les sites les plus fréquentés à partir de ce samedi 15 août 2020. Un arrêté préfectoral pris pour lutter contre la Covid-19.Les secteurs de Saint-Paul où le port du masque est obligatoire :Rue SuffrenRue du CommerceRue Marius-et-Ary-LeblondFront de mer de Saint-Paul, portion comprise entre la place du Débarcadère et le Quai GilbertGare routièreRue MangalonRue de la PosteAvenue du Général-de-GaulleEsplanade de Boucan CanotEsplanade des Roches NoiresMail de RodriguesTraversée principale (avenue Paul-Julius-Bénard)Place du marché forain jusqu’au parc Arc-en-CielTraversée du bourg du GuillaumeTraversée du bourg de Saint-Gilles-les-HautsTraversée du bourg de Bois-de-NèflesRue Jean-AlbanyRue de la Poste et Place du marché forainRue Prisami (pôle d’échange La Saline)Parking du lycée de Vue-BelleNous publions en intégralité le communiqué du préfecture de La Réunion et de l’ARS. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici





Dans la même rubrique : < > Un protocole sanitaire sur mesure au parc Expobat Le Kaddy solidaire itinérant pour les personnes en difficulté