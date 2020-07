La grande Une Le port du masque est obligatoire dès ce lundi

Dès ce matin, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos, sous peine d'une amende de 135 euros. Par B.A - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 07:13 | Lu 1606 fois





Concrètement, les masques chirurgicaux ou de tissu devront être portés dans tous les lieux publics clos, du service public à la salle de sport, sous peine de rester à la porte et, si les faits sont constatés par la police ou la gendarmerie, sous peine d'une amende de 135 euros. La mesure est variablement appréciée, mais le conseil scientifique l'estime nécessaire face à la recrudescence de cas positifs.



Emmanuel Macron l'avait annoncé pour le 1er août, mais c'est finalement dès ce lundi 20 juillet que le masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Une amende de 135 euros sanctionnera les récalcitrants, la mesure étant prise pour éviter la redoutée seconde vague de Covid-19. A La Réunion, du fait de l'arrivée de voyageurs porteurs du virus, la communauté médicale s'inquiète , les hôpitaux réunionnais n'ayant que trop peu de lits de réanimation et la population souffrant plus de diabète ou d'obésité que celle de métropole.