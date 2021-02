A la Une ... Le port du masque à l’école est-il obligatoire ou recommandé ? L’UNAAPE s’interroge

De nombreux parents d’élèves ne cessent de s’opposer ouvertement à la mesure qui impose le port du masque à l’école dès 6 ans. De son côté, l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) se demande si cette décision est obligatoire ou s'il s'agit d'une simple recommandation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 14:49 | Lu 363 fois

Le communiqué:

Port du masque: Recommandation ou obligation?

L’UNAAPE a toujours été attachée au respect des lois et des textes en vigueur.



Actuellement, les parents d'élèves vacillent entre la recommandation de Monsieur le Préfet de région et l’obligation de Madame la rectrice de l'Académie relative au port du masque pour les élèves de la tranche d’âge de 0 à 6 ans. Depuis le début de cette crise sanitaire, une cacophonie a été constatée et les parents d’élèves ont perdu confiance envers les décideurs.



Un arrêté préfectoral n°2021-205/CAB/BPA prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus COVID-19 dans le département de La Réunion a été publié au recueil des actes de la Préfecture en date du 5 février 2021.



Suite à cela, des consignes ont été données par Madame la rectrice ( relayé dans les médias) quant à l’obligation du port du masque à compter du 8 février 2021 avec une tolérance d’une semaine avant la mise en œuvre.



Dans l'arrêté de Monsieur le préfet, il est fait référence à l'alinéa 3 de l'article 55 du décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire. Dans son article Premier, il nous est indiqué que :



«Le port du masque de protection est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 10 ans ».



L'article 55 est explicite sur l'application du décret et nous renvoie à l'annexe 2 quant au champ d'application dudit décret.



Article 55

Modifié par Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)

Le présent décret est applicable au territoire métropolitain de la République.



Il est également applicable, dans les conditions qu'il fixe, aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution figurant à l'annexe 2 .



Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est abrogé. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution.



Annexe 2



Modifié par Décret n°2020-1505 du 2 décembre 2020 - art. 2



Les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55 sont :



Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 8 décembre 2020



Quid des autres territoires, car dans l' annexe 2 du décret modifié, il n’est mentionné aucun territoire conformément à l'article 72- 3 de la Constitution pré-cité.



La situation sanitaire est grave et nous ne doutons pas de la volonté de Madame la rectrice de l’Académie de protéger les élèves de cette tranche d’âge, par principe de précaution.



Mais faut-il avant toute application, que les décisions prises soient en concordance avec le décret ministériel et l’arrêté préfectoral pris dans le cadre de l’état d’urgence.



Alors port du masque pour les jeunes enfants: recommandation ou obligation? Les parents d’élèves sont dans l’attente car nos enfants sont en grande souffrance et une clarification s’impose de la part des autorités compétentes.



Le bureau de l’UNAAPE.



