Courrier des lecteurs Le port du burkini, and what else ? E. Piolle seul contre tous ?

Par A.N. - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 18:03

J'ai passé une grande partie de ma vie sportive dans la natation réunionnaise , donc au bord des bassins. C'est pourquoi je suis très sensible au sujet . Le maire EELV de Grenoble est en proie à un dilemme plutôt surmontable : autoriser ou ne pas autoriser le port du burkini dans les piscines municipales ? Je n'entrerai pas dans des considérations religieuses, culturelles, politiques. Cependant, ne soyons pas naïfs, derrière cette réflexion, il y a un but électoraliste. Le maire de Grenoble est tenu, en tant que premier magistrat, de faire respecter le règlement des piscines ;- Quelques questions ou extraits : - Pourquoi le short de bain est- il interdit ? En interdisant les tenues de bain, il s'agit avant tout de réduire la pollution des bassins (poils,sueurs, résidus d'urine) . Aussi le port du burkini ne présente pas toutes les garanties d'hygiène......( Problèmes mensuels) - Le port du maillot de bain est obligatoire . Tous les types de maillots de bain ne sont pas autorisés au sein des piscines publiques : board short,bermuda, caleçon ou encore string de bain. -Certaines tenues, donc, sont interdites pour des raisons d'hygiène, voire de sécurité morale. Monsieur le maire de Grenoble, il est de votre devoir d'appliquer le règlement des piscines municipales.