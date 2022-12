Revenir à la Rubrique TCO Le port de plaisance et le centre-ville de Saint-Gilles s’animent pour les fêtes de fin d’année Du mercredi 21 au vendredi 23 décembre 2022, le TCO et la ville de Saint-Paul vous donnent rendez-vous sur le port de plaisance et au centre-ville de Saint-Gilles pour de nombreux évènements. Au programme : Village de Noël, lumières, soirée, spectacles, ateliers créatifs ou encore animations musicales.

Le programme au port de plaisance de Saint-Gilles Mercredi 21 décembre Animation karaoké de 19h à 23h Venez vous amuser sur le port de Saint-Gilles en chantant vos chansons favorites. Des caricaturistes et portraitistes de 19h à 21h Votre portrait réalisé en quelques minutes et offert par l’un des deux artistes présents sur le port de plaisance : Fabrice URBATRO et Moniri M’BAE. Jeudi 22 décembre Visite du Père et de Mère Noël de 10h à 12h et de 14h à 17h Cette année, le Père et Mère Noël arriveront en bateau et se promèneront sur le port de plaisance à la rencontre des enfants et des familles le temps d’une petite photo souvenir.. Atelier créatif de Noël de 10h à 12h puis de 14h à 17h Sous le kiosque situé sur la place de

la Place de la Baleine, participez avec le Père Noël et son elfe des Hauts de La Réunion à des ateliers créatifs : décorations, cartes de vœux et histoires. Vous pourrez repartir avec vos créations. Musique (harpe) de 15h à 17h Aussi rare qu’impressionnant, le Père Noël a invité une harpiste pour une représentation unique sur le port de plaisance, un moment envoûtant et unique à découvrir en famille. Des caricaturistes et portraitistes de 15h à 17h Votre portrait réalisé en quelques minutes et offert par l’un des deux artistes présents sur le port de plaisance : Fabrice URBATRO et David d’EURVEILHER. Des chants de 18h30 à 20h Rendez-vous dans les gradins près de l’Aquarium afin de profiter d’un spectacle sur » Le voyage des prénoms en chansons ». Vendredi 23 décembre Visite du Père et de la Mère Noël de 10h à 12h puis de 14h à 17h Le Père Noël et la Mère Noël se promèneront sur le port de plaisance à la rencontre des enfants et des familles le temps d’une petite photo souvenir. Atelier créatif de Noël de 10h à 12h puis de 14h à 17h Vous pourrez avoir tous de bons conseils et astuces pour apprendre à faire vous-même vos dernières décorations de Noël pour la maison ou pour habiller votre sapin. Instant musical de 15h à 17h Prenez le temps de vous poser et de profiter du cadre magnifique du port de Saint-Gilles au son du saxophone de notre artiste du jour. Des caricaturistes et portraitistes de 15h à 17h Votre portrait réalisé en quelques minutes et offert par l’un des deux artistes présents sur le port de plaisance : Fabrice URBATRO et David d’EURVEILHER. Spectacle de pirates de 17h à 18h Il y a dans les amis du Père Noël des pirates… et ils l’ont suivi sur le port de Saint-Gilles pour vous présenter leur spectacle musical et interactif avec plein de rebondissements ! Petits et grands seront enchantés de le découvrir. Le programme au centre-ville de Saint Gilles Pour animer ce centre historique de la station balnéaire de l’Ouest, la ville de Saint-Paul a prévu une fanfare, des jongleurs ou encore des cracheurs de feu qui déambuleront dans le centre-ville.

A quelques pas du port de plaisance, dans le centre-ville de Saint-Gilles, les festivités démarrent dès le 21 jusqu'au 24 décembre 2022. Et du 22 au 23 décembre 2022, le marché de Noël s'installe sur la place Paul Julius Bénard de 10h à 22h. Spectacles pour enfants sur la Place Paul Julius Bénard : Jeudi 22 décembre 2022 à 16h30 : Spectacle « Le roi lion » Vendredi 23 décembre à 16h30 : Spectacle « Vaïana » Pour animer ce centre historique de la station balnéaire de l'Ouest, la ville de Saint-Paul a prévu une fanfare, des jongleurs ou encore des cracheurs de feu qui déambuleront dans le centre-ville.





