Rubrique sponsorisée Le port de plaisance de Saint-Gilles a obtenu le label "Pavillon Bleu"

Le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains a reçu le label Pavillon Bleu 2022 ! Le palmarès des labellisés a été rendu public ce mardi 17 mai 2022. Cette année, 419 plages et 117 ports de plaisance ont été labellisés en France métropolitaine et dans les outre-mer. Par TCO - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 15:30

Pavillon Bleu est un label de tourisme durable développé par l’association Teragir.



Il est remis chaque année aux ports de plaisance et aux communes pour les plages qui « mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains ».



Quelques mots d’Emmanuel Séraphin, président du TCO « Au nom du territoire de la côte ouest (île de La Réunion), je vous remercie pour cette distinction et tiens à vous faire part de notre satisfaction d’intégrer cette communauté internationale du pavillon bleu.



C’est pour nous l’occasion de mieux faire connaitre et reconnaitre nos actions dans les domaines de l’éducation à l’environnement, de la gestion de la qualité de l’eau et la prévention des pollutions.



Le port de Saint-Gilles-les Bains est en effet un élément fort de notre politique de développement d’un tourisme respectueux de l’environnement et des hommes.



C’est le point de départ de nombreuses excursions à la rencontre d’une biodiversité marine exceptionnelle qui compte plus de 3500 espèces. Les baleines à bosse notamment remontent l’océan Antarctique pour venir se reproduire à proximité du port de St Gilles ; elles participent à faire de notre île l’un des 10 « hot spot » de la biodiversité mondiale.



Ce label est donc un encouragement pour le Territoire de la Côte Ouest de La Réunion à poursuivre ses efforts de protection de l’environnement portuaire, du milieu marin et de sensibilisation des plaisanciers et des visiteurs ».