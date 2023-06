Le port de Saint-Gilles hisse son nouveau pavillon bleu

Le label “pavillon bleu” vient “récompenser les efforts faits pour améliorer le port de Saint-Gilles. Décerné par l'association Teragir, il vise à valoriser les sites touristiques respectueux de l'environnement. Le mois dernier, trois plages de l'Ouest avaient également vu ce label confirmer la qualité de leur eau, une récompense pour le TCO.



C’est la classe de CE2/CM1 de l’école Carrosse à Saint-Gilles qui a eu l’honneur d’accompagner le président de l'intercommunalité, Emmanuel Séraphin, pour hisser le pavillon. Les marmailles en ont profité pour expliquer leur projet pédagogique en partenariat avec l'aquarium de Saint-Gilles.



Les élèves ont participé aux mesures de la quantité et de la diversité des brins d'ADN présents dans le port de plaisance et dans la ravine Saint-Gilles. Leur implication a permis au port d'obtenir aussi le prix Thomas Joly, qui récompense les initiatives pour la protection de la biodiversité. “Il y a aussi eu des efforts sur la gestion des déchets et de l'eau. Cela vient valoriser nos efforts en faveur de la biodiversité”, rappelle le président du TCO.



Pascale Bocchiardo, la directrice de l'aquarium de Saint-Gilles, a tenu à remercier les marmailles pour leur implication dans ce projet. “C'est parfois compliqué de se dégager du temps, mais cela nous semble important de donner aux enfants l'envie d'apprendre. Ils ont répondu présent et cela s'est vraiment bien passé”.