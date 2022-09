A la Une . Le pont métallique de la Ravine du Gol laisse la place à du neuf

Le vieux pont métallique qui franchit la Ravine du Gol sera bientôt remisé au rayon des images d’époque. Les travaux pour son remplacement vont débuter, informe la mairie de Saint-Louis : Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 07:15

Installé depuis plusieurs décennies, le pont métallique de la Ravine du Gol se trouve actuellement dans un état de vétusté et de dégradation très avancé. (voir les photos plus haut).



Après avoir œuvré à la sécurisation des piétons par le biais de l’installation d’une passerelle en décembre 2020, la Ville de Saint-Louis a poursuivi le dialogue avec la Région Réunion pour faire aboutir le projet de remplacement de ce vieil ouvrage dont les premiers signalements de nécessaire remplacement remontent à 1998.

Aujourd’hui, l’enjeu est impératif en termes de sécurité pour tous : les automobilistes amenés à emprunter cet axe de la RN1c mais aussi les riverains et usagers quotidiens du quartier.



Les équipes de la Région Réunion procéderont aux travaux de remplacement de ce pont à partir de ce mercredi 21 septembre 2022.



L’opération consistera dans un premier temps en la mise en place d’un ouvrage provisoire conçu pour permettre aux services de la Région de poursuivre sereinement les études en vue de réaliser à terme un équipement définitif.



Pendant 8 semaines, la portion de route correspondante devra donc être totalement fermée à la circulation dans les deux sens : cette période débutera le 21 septembre et prendra fin le 2 novembre 2022.



Pour le bon déroulement des travaux, des déviations seront mises en en place en direction de l’avenue de Toulouse et de la rue Sarda Garriga. Le stationnement devra également être réglementé sur la portion haute de la rue de Fémy.



La Ville de Saint-Louis et la Région Reunion proposeront également une réunion d’informations à destination de la population et des commerçants en début de semaine prochaine.



Maintenant :

Après :