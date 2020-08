A la Une . Le pont de la Rivière des Galets sera livré avant la fin de l'année

Didier Robert, président de la Région Réunion l'a confirmé ce jeudi : Le pont de la Rivière des Galets sera livré avant la fin de cette année 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 18:48 | Lu 610 fois





Le pont accueillera 3 voies dans chaque sens, complétées par un axe modes doux côté mer de plus de 3 mètres de large pour les piétons et les 2 roues. Les Réunionnais vont pouvoir, en guise de cadeau de noël, circuler sur un pont flambant neuf. Un soulagement pour les milliers d’automobilistes qui sont ralentis chaque matin depuis le viaduc de Saint-Paul en raison de l'étroitesse de l'ancien pont métallique.



La Région, après avoir insisté auprès du titulaire du marché de construction - l’entreprise de BTP Demathieu Bard - a finalement obtenu gain de cause. Le nouveau pont de la Rivière des Galets sera livré avant la fin de l'année 2020.



"Nous sommes très satisfaits de la cadence de ce chantier… nous sommes dans le calendrier et restons très exactement dans l’enveloppe budgétaire qui avait été votée… L’objectif de cet ouvrage est d’amener une circulation plus adaptée, une plus grande facilité de circulation sur cet axe qui est traversé chaque jour par près de 70 000 usagers...", a commenté Didier Robert, Président de la Région Réunion.



Restent à réaliser, les barrières latérales de l'ouvrage, les réseaux d'assainissement et caniveaux sur ouvrages, l'étanchéité et les enrobés sur les 2 tabliers et les raccordements aux voies existantes.



