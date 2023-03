La grande Une Le pompier volontaire aux mains baladeuses doit s'expliquer

Le 15 février dernier, un pompier volontaire exerçant à la caserne de Saint-Paul était en intervention et sous l'empire d'un état alcoolique. Déjà suspendu pour des faits similaires, il est poursuivi, cette fois-ci, pour avoir fait subir des attouchements à une patiente. Par IS - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 12:20





Le pompier volontaire est jugé ce vendredi après-midi dans le cadre de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Lors d'une précédente audience, le procès avait été renvoyé dans l'attente d'expertise psychiatrique de la victime et du prévenu. C'est pendant le transfert d'une patiente vers le Centre hospitalier de Saint-Paul vers 17H ce 15 février 2023 qu'un pompier volontaire exerçant à la caserne saint-pauloise aurait commis des attouchements sur une patiente. Cette dernière était arrivée au CHOR en pleurs.Le quadragénaire est soupçonné de s'être volontairement retrouvé seul avec elle alors que lorsqu'une victime féminine se trouve dans un véhicule de secours, les pompiers ont l'obligation d'être deux. Déjà suspendu quatre mois pour des faits d'alcoolisation pendant son service, il était à nouveau sous l'empire d'un état alcoolique ce 15 février. Son taux d'alcoolémie avoisinait les 2gr/l. Le mis en cause venait d'être réintégré dans ses fonctions de chef d'agrès d'une ambulance.Le pompier volontaire est jugé ce vendredi après-midi dans le cadre de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Lors d'une précédente audience, le procès avait été renvoyé dans l'attente d'expertise psychiatrique de la victime et du prévenu.