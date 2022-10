A la Une . Le pompier qui a eu des relations sexuelles dans un centre de secours peut faire ses valises

La première décision de la gouvernance du Service Départemental d'Incendie et de Secours n'a pas tardé. Le pompier volontaire saisonnier surpris la semaine dernière en pleins ébats sexuels doit faire ses valises. Par LG - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 17:03

Il était venu à La Réunion pour quatre mois, il devra composter son billet retour bien avant la fin de sa mission. Le pompier volontaire saisonnier surpris en train d'avoir des relations sexuelles dans la caserne de Saint-Pierre jeudi dernier est mis à la porte. La gouvernance du SDIS 974 a mis un terme à son contrat de pompier volontaire saisonnier prématurément.

Un arrêté administratif a été pris ce matin même à son encontre. Le SDIS Réunion a fait jouer une clause qui lui permet de mettre un terme au contrat d'un saisonnier lorsqu'un manquement à la discipline est avéré. A ce jour, le pompier qui s'est adonné à cette partie de jambes en l'air sur son lieu de travail a été entendu contrairement au personnel du centre de secours qui le sera dans un second temps.



Selon les premiers éléments en la possession du SDIS, il ne s’agissait pas d’une "partouze" comme évoqué en premier lieu mais d’une relation consentie entre deux personnes, en dehors du temps de service, dans les locaux du centre de secours. "Je ne peux pas accepter ce manque de rigueur", affirme Stéphane Fouassin qui, en tant que président du conseil d'administration du SDIS, a apposé sa signature sur l'arrêté mettant un terme à la mission de ce pompier.



Malgré ce premier couperet, une enquête administrative a été lancée pour "déterminer les circonstances précises des évènements allégués. À l’issue de cette enquête, des mesures administratives, et le cas échant disciplinaires, seront proposées au président du conseil d’administration du SDIS par le directeur", entrevoyait la direction du SDIS ce lundi midi.



Le pompier volontaire saisonnier venait d'arriver à La Réunion depuis environ une semaine.