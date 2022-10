A la Une . Le polygame qui considérait ses filles comme des objets sexuels condamné à 8 ans en appel

Il avait juré devant ses premiers juges qu'il ne se souvenait de rien. Il avait évoqué les esprits et une basse vengeance devant les seconds. Il aurait dû réfléchir avant de remettre en question sa première peine aujourd'hui alourdie. Par IS - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 10:12





La messe est donc dite pour le quadragénaire jugé coupable, lors de son premier procès devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, Condamné en première instance à 7 ans de prison pour agression sexuelle, Moudala C. a fait appel de cette condamnation au motif qu'un co-détenu lui aurait conseillé de le faire. Mais lors de l'audience à la cour, le 25 août dernier, le prévenu se montre peu loquace et s'enfonce face aux juges d'appel. À une question du président qu'il comprend mal, il reconnait les faits gravissimes qui lui sont reprochés et qui auraient d'ailleurs pu faire l'objet d'une comparution devant une cour criminelle.La messe est donc dite pour le quadragénaire jugé coupable, lors de son premier procès devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, d'avoir pendant 10 ans agressé sexuellement ses deux filles mineures ainsi qu'une de leur cousine mineure également.





