Le pôle nord magnétique de la Terre bouge plus rapidement qu'avant

Publié le Jeudi 5 Janvier 2023

Les scientifiques constatent que le pôle nord magnétique se déplace plus rapidement qu'avant. Et bientôt, les nord géographique et magnétique seront alignés. D’après des chercheurs de l’Université de Leeds, les mouvements de ce nord magnétique seraient directement liés à l’écoulement aléatoire de fer en fusion au cœur de notre planète



Il existe trois nord différents, soit le nord géographique qui est le point de convergence des longitudes et qui ne bouge pas, le nord magnétique qui se déplace de manière chaotique et le troisième, celui des cartes qui n’existe pas réellement et ne sert qu’à la navigation.



Les 3 nord sont en train de s'aligner



Une étude publiée tout récemment dans la revue Nature explique que la théorie d’un groupe de chercheurs de l’Université de Leeds, dirigés par le professeur Livermore, serait que les mouvements de ce nord magnétique seraient directement liés à l’écoulement aléatoire de fer en fusion au cœur de notre planète. Les rares mouvements du magnétique nord ont des conséquences à la surface de la Terre.



D’après ces experts, le déplacement de quelques millimètres seulement de fer dans le cœur pourrait se traduire par plusieurs kilomètres à la surface.



Aujourd’hui, ce nord magnétique est au niveau du Canada et se rapproche plus rapidement qu’avant de la Sibérie. Si ce déplacement était auparavant de 10 km par an, il serait aujourd’hui d’environ 50 km par an et les nord géographique et magnétique seront bientôt alignés.



Si le déplacement du nord magnétique n’est pas encore totalement compris, sa trajectoire est déjà connue. Dans quelques jours, il passera de l’autre côté du méridien de Greenwich avant de quitter les côtes anglaises à l’horizon 2025, d’après l’organisme de suivi dédié, Ordnance Survey.