Gilets Jaunes Le point sur les vols de demain vendredi 23 novembre L'aéroport Roland Garros fermant ses portes à 16h, les compagnies aériennes doivent adapter les horaires de leurs vols. A cette heure, pour la journée de demain, nous avons connaissance de la planification de la compagnie Air Austral, cet article sera actualisé à réception des informations fournies par les compagnies aériennes. En raison des difficultés de circulation, il est conseillé de se rendre au plus tôt à l'aéroport. Air Austral adopte des mesures commerciales exceptionnelles quant aux modification et remboursement des billets.

En raison de la décision de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros de fermer l'aérogare chaque jour à partir de 16h00, la compagnie Air Austral se voit contrainte de réajuster son programme de vol comme suit : Réunion > Paris CDG : > Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 12h15. L'appareil devra faire une escale technique à Maurice afin de procéder au plein de carburant. Réunion > Maurice : > Le vol UU102 Réunion - Maurice du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 07h05 est maintenu. > Le vol UU124 Réunion - Maurice du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 07h30 est maintenu. > Le vol UU104 Réunion - Maurice du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 10h25 est maintenu. > Le vol UU108 Réunion - Maurice du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 16h50 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h30 heure locale. > Le vol UU118 Pierrefonds - Maurice du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 13h35 est maintenu Maurice > Réunion : > Le vol UU103 Maurice - Réunion du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 08h35 est maintenu. > Le vol UU125 Maurice - Réunion du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 09h00 est maintenu. > Le vol UU105 Maurice - Réunion du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 15h15 est maintenu. > Le vol UU109 Maurice - Réunion du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 18h20 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 12h00 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 12h45. > Le vol UU119 Maurice - Pierrefonds du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 12h00 est maintenu Réunion > Antananarivo : Réunion > Mayotte : > Le vol UU274 Réunion - Mayotte du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 10h30 est maintenu Réunion > Chennaï : > Le vol UU737 Réunion - Chennaï du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 10h55 est maintenu Air Austral a souhaité mettre en place un certains nombre de mesures commerciales. Ces mesures sont applicables jusqu'au retour à la normale. > Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du vendredi 23 novembre 2018 prévu à 10h30 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h45 heure locale Modifications :

- Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais, et non remboursables : Possibilité de modification sans frais/pénalités sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage des billets.

- Modifications possibles dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (Les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates).

- Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.

- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.

Remboursements : La compagnie Air Austral autorise le remboursement sans frais du billet, à la demande du passager.

