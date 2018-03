Le point sur les vigilances en cours

Fortes pluies : Le Cyclone Tropical DUMAZILE transite à un peu moins de 375km des côtes Sud-Sud-Ouest de la Réunion. L'île demeure toujours sous l'influence de lignes convectives pluvio-orageuses s'organisant dans le flux de secteur Nord-Ouest qui reste rapide.



Observations à 11h locales : Sur les dernières 24h, nous avons relevé: 430 mm à la Plaine des Palmistes, 480mm sur la route du Volcan, 906mm à Grand Îlet, 460mm à Cilaos, 131mm à la Pointe du Gouffre et 146mm aux Colimaçons.

Les régions les plus arrosées ont été les cirques, les Plaines, les hauts du Nord, l'Est et la région du Volcan.

Pour la journée, les précipitations d'intensité moindre concernent principalement les Hauts de l'île et de manière moins fréquente le littoral Nord-Ouest. Le département est en Vigilance Fortes Pluies car les quantités attendues viennent se rajouter aux cumuls déjà importants relevés depuis le début de l'épisode.



Vents forts : Le Cyclone Tropical DUMAZILE transite à un peu moins de 375km des côtes Sud-Sud-Ouest de la Réunion. Le vent de secteur Nord-Ouest va continuer de souffler fortement en journée. Les rafales atteignent les 100 à 120 km/h principalement dans les Hauts, 80 à 90km/h sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est. Nous avons relevé en matinée 132 km/h du côté du Maïdo, 127km/h aux Colimaçons, 105 km/h à Bras Panon, 101 km/h au Piton Ste Rose et 88 km/h à Saint-Pierre.



Forte houle : Avec l'éloignement du Cyclone Tropical DUMAZILE vers le Sud-Est, la houle de secteur Nord- Ouest tourne au secteur Sud-Ouest aujourd'hui, en s'affaiblissant. De la Pointe des Galets à Champ Borne, la houle de secteur Nord-Ouest diminue sous les 2m d'ici la fin de journée. De la Pointe des Galets à la Pointe au Sel, la houle de secteur Ouest puis Sud-Ouest se maintient entre 2m50 et 3m. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 5 à 6m. Le déferlement impacte toujours les voies côté mer de la Route du Littoral.