A la Une . Le point sur les transports scolaires

Le retour dans les salles de classe est prévu ce lundi dans la plupart des établissements. Les intercommunalités précisent que des difficultés peuvent subsister dans certains secteurs pour les services de transports scolaires. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 19:06

Retrouvez ici la liste des établissements scolaires fermés ce lundi à La Réunion





Point sur les transports scolaires de la CINOR A la suite du passage du cyclone Batsirai, voici un point concernant les transports scolaires de la CINOR et les difficultés de dessertes pour lundi 7 février : ⦁ Commune de Saint-Denis : Secteur Saint-François : • desserte impossible en car scolaire du secteur de l’Evêché, le car scolaire s’arrêtera à hauteur de l’ancienne Mairie Annexe de Saint-François pour desservir les collèges et les lycées. Le secteur de l’Evêché ne pourra pas être desservi en transport scolaire pour se rendre aux écoles élémentaire et maternelle Saint-François PK7. • Chemin Niaoulis, les élèves de ce chemin devront se rendre à l’arrêt dénommé « Deux Chemins » (situé à l’intersection du Chemin Niaoulis et Chemin des Brumes) pour emprunter le car scolaire (desserte lycée, collège et école). Secteur du Brûlé : • Le car scolaire ne peut assurer la desserte du quartier du Brulé et Au Banc, le demi-tour du car se fera à hauteur du PK7 Zone de Loisirs (lycée et collège Jules Reydellet). En conséquence, l’école Primaire du Brûlé ne pourra pas être desservi en transport scolaire. ⦁ Commune de Sainte-Marie : Secteur de Beaumont/Piton Fougères : • Desserte de Piton Fougères impossible en car. Le car scolaire devra opérer un demi-tour à hauteur de l'école de Beaumont pour les collèges et lycées). Il n'y aura donc pas de transport scolaire pour les élèves de l'école primaire de Beaumont sur le secteur de Piton Fougères. ⦁ Commune de Sainte-Suzanne : Secteur Bras Pistolet Le chemin Madrier est impraticable en car. Ainsi les élèves pour les écoles collèges et lycées devront se rendre à l'arrêt de bus situé à l'intersection du chemin Madrier et le chemin Bras Pistolet. Secteur Bagatelle : Le transport scolaire ne peut être assurée sur les secteurs de Camps créole bassin bœuf et pointe canal. Les élèves des collèges et lycées devront se rendre à l'arrêt de bus situé en face de la mairie annexe de Bagatelle.



CASUD



La CASUD informe les parents d'élèves que tous ses personnels (chauffeurs et accompagnateurs scolaires) et ses moyens (cars) sont prêts à assurer dès ce lundi 7 février 2022 les transports scolaires.



Néanmoins, compte-tenu de l'état dégradé du réseau routier sur certains secteurs, suite au passage du cyclone "Batsirai", il est possible que des perturbations aient lieu (mise en place de déviations par exemple). De même, certains secteurs et arrêts pourraient ne pas être pris en charge temporairement.



Le retour à la normal se fera au fur et à mesure de l'avancement de la remise en état du réseau routier.

La CASUD informera régulièrement ses administrés par des mises à jour sur son site casud.re et sur sa page facebook CASUD.