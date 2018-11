Le point sur les réseaux routiers à 16h30

SECTEUR NORD :

- RN2 St Denis, suite manifestation, opération escargot vers la Préfecture sens N/O

- RN6 St Denis giratoire Doret, manifestation, route bloquée

- RN6 bd Sud St Denis, giratoire Cerf, manifestation route bloquée.

- RN2 Ste Marie Gillot, manifestation, route bloquée

- RD62 Ste Marie Chemin Tabur au PR0, manifestation, route bloquée

- RD41 St Denis Rte de la Montagne au niveau du chemin de la Vigie, manifestation, route bloquée



SECTEUR OUEST :

- RN1 La Possession entrée route du Littoral, présence des manifestants aux abords. Circulation possible dans les deux sens.

- RN1 La Possession Autopont (accès RN1 depuis la RD41 sens Nord/Sud), manifestation, route bloquée

- RN1 Le Port échangeur Sacré Coeur, présence de manifestants, obstacles sur chaussée dans les deux sens

- RD4 St Paul au niveau de l'intersection avec la RD6 à la Saline, manifestation, route bloquée

- RN1 St Paul échangeur Eperon (giratoire RD10), manifestation, route bloquée

- RD4 St Paul sans Soucis, manifestation, route bloquée

- RN1 St Leu échangeur Portail, manifestation, route bloquée sens Sud/Nord

- RD11 St Leu entrée Piton St leu, manifestation, route bloquée

- RN1 St Paul / Ravine Tabac, présence de manifestants, circulation possible sur une voie sens Nord/Sud



SECTEUR SUD :

- RN2 St Philippe Basse Vallée, manifestation, route bloquée

- RN2 St Joseph Langevin, manifestation, route bloquée

- RN2 St Joseph Manapany les Bains, manifestation, route bloquée

- RN2 St Pierre giratoire la Cafrine, manifestation, route bloquée

- RN3 St Pierre échangeur Banks Giratoire rue Lorion, manifestation, route bloquée

- RD38 St Pierre Bois d'Olive, manifestation, route bloquée

- RD28 St Pierre ligne des Bambous, manifestation, route bloquée

- RN3 Le Tampon La Plaine des Cafres Col de Bellevue, manifestation, route bloquée

- RD400 le Tampon, manifestation, route bloquée

- RN3 Le Tampon giratoire les Azalées, manifestation, route bloquée

- RD20 St Louis au PR9+100, manifestation, route bloquée

- RD3 St Louis au PR159+400, manifestation, route bloquée

- RN1 St Louis échangeur Bel Air, manifestation, route bloquée

- RD3 St Louis le Ouaki, manifestation, route bloquée



SECTEUR EST :

- RN2 Ste Marie Les jacques, manifestation, route bloquée

- RN2 St André la Cocoteraie, manifestation, route bloquée

- RN2 Ste Suzanne Quartier Français sens Est/Nord, manifestation, route bloqué

- RD48 St André Tournant Vidot, manifestation, route bloquée

- RD48 Salazie la Cayenne, manifestation, route bloquée

- RN2002 Bras Panon giratoire centre-ville, manifestation, route bloquée

- RN2 St Benoit Giratoire des Plaines, manifestation, route bloquée

- RD54 St Benoit Bras Canot, manifestation, route bloquée

- RN2 Ste Rose giratoire Leconte de Lisle, manifestation, route bloquée