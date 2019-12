Le point sur les perturbations des lignes Citalis pour ce mardi 24 décembre

Le réseau CITALIS fonctionnera en service très restreint sur ses lignes du centre-ville de Saint-Denis. Voici les dispositions exceptionnelles qui seront mises en place :

- 1 bus en circulation sur la ligne 5 de 05H00 à 13H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 6 de 05H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 7 de 12H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 8 de 05H30 à 18H30



3 navettes viendront en renfort des lignes du TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis de 09H00 à 18H30.

- 1 bus en circulation sur la ligne 10 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 11 de 05H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 12 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 13 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 14 de 07H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 15 de 07H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 16 de 06H00 à 18H30



Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.



Le transport à la demande CITYKER ne prend plus de nouvelles réservations jusqu’à nouvel ordre.



L’Agence commerciale du Petit Marché sera ouverte aux horaires habituels.



L’Espaces Bus de l’Hôtel de Ville de Sainte-Marie sera ouvert de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.



Les Espaces Bus de Chaudron, Petit Marché, Hôtel de Ville de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne seront ouverts jusqu’à 17H.