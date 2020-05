Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le point sur les marchés forains de Saint-Paul ​Le marché forain du front de mer de Saint-Paul se déroulera ce vendredi 15 mai, de 7 à 17 heures, et ce samedi 16 mai 2020, de 7 à 13 heures, avec des mesures de sécurité renforcées. Le détail sur l’organisation retenue par la ville.



La ville de Saint-Paul renforce la sécurité du marché du front de mer

Cet événement ne pourra pas accueillir tous les forains en raison des conditions réglementaires fortes fixées par l’État, avec les mesures issues de l’état d’urgence sanitaire liées au Covid-19. La ville se conforme à ces mesures de sécurité.



Les services de la ville de Saint-Paul vont donc limiter la jauge avec un peu plus d’une centaine de forains présents en privilégiant les forains alimentaires compte tenu du caractère périssable de leurs produits.



Objectifs : assurer au maximum la distanciation sociale et canaliser les flux de personnes.



À l’aide de barrières, les services municipaux matérialiseront le sens de circulation du marché forain. Une distance d’un mètre au minimum entre chaque client devra être respectée dans le couloir d’attente menant à l’entrée du marché.



Mesures barrières

Les forains comme les clients devront absolument respecter les mesures barrières. Le public devra systématiquement se laver les mains à proximité immédiate du marché. Au niveau de l’entrée comme de la sortie. Des consignes de sécurité seront affichées à l’entrée et à la sortie du site.



Les clients sont aussi invités à étaler leur venue au marché du front de mer pour éviter d’avoir un trop grand nombre de personnes sur le site. Par exemple, en évitant d’être tous présents à l’ouverture du marché et éviter les heures de fortes affluence (de 7 à 9 heures). Le but restant, encore une fois, de veiller au maximum à la distanciation sociale.



Les forains devront, eux, se placer devant les étals pour servir eux-mêmes dans les conditions de distance et de sécurité requises vis-à-vis de la clientèle.



La ville réfléchit à la mise en place d’un marché dédié spécifiquement aux artisans

Les services de la ville de Saint-Paul travaillent actuellement à l’organisation d’un marché dédié aux artisans afin de leur permettre de continuer leur activité. De commercialiser leurs produits et d’assurer la pérennité de la filière artisanale. Les artisans intéressés sont invités à se rapprocher de la direction de l’Économie au 0262 45 90 69 ou par e-mail (ddel@mairie-saintpaul.fr).



Le marché du Mail de Rodrigues

Le traditionnel marché du Mail de Rodrigues ne pourra pas se dérouler ce dimanche 17 mai. La configuration du site ne permet pas de se conformer aux conditions réglementaires fortes fixées par l’État, avec les mesures issues de l’état d’urgence sanitaire liées au Covid-19.



Le site comporte en effet un trop grand nombre d’entrées. Les services de la ville de Saint-Paul travaillent à un plan de sécurisation du site afin de garantir la sécurité des forains et du public. Tout en assurant la distanciation sociale.



Les autres marchés de la ville

Concernant tous les autres marchés organisés dans la commune saint-pauloise, un point sera effectué en début de semaine prochaine afin d’informer le public. Restez connectés, nous vous communiquerons toutes les informations pratiques à ce sujet.





