<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Le point sur les fermetures et annulations à Saint-Paul ce mercredi

Fermeture des services de la mairie ce mercredi 28 novembre En raison des perturbations annoncées sur le réseau routier liées au mouvement des « Gilets Jaunes », le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, informe les administrés de la fermeture de l’ensemble des services municipaux (y compris les équipements sportifs et culturels) ce mercredi 28 novembre 2018.



Ainsi, il est demandé aux agents communaux de ne pas rejoindre leur poste. Les services reprendront aux heures habituelles dès que la situation sera redevenue normale.



Il est à noter qu’une astreinte est maintenue pour les services d’urgence.

Fermeture des équipements sportifs et culturels municipaux jusqu’au mercredi 28 novembre Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, informe les usagers que tous les équipements sportifs municipaux, (terrains de football, piscines, gymnases…) et culturels (médiathèques et bibliothèques) sont fermés à compter du lundi 26 novembre 2018 jusqu’au mercredi 28 novembre inclus. Par ailleurs, La Maison de la Santé, Les Cases, les salles polyvalentes, Les Maisons pour Tous sont fermés jusqu’au mercredi 28 novembre.

Toutes les activités du « Bouger ô » sont aussi suspendues jusqu’à ce mercredi.

L’école municipale des sports ne fonctionnera pas également ce mercredi. Les écoles, collèges et les lycées restent fermés jusqu’à mercredi 28 novembre inclus Le rectorat annonce la fermeture de toutes les écoles et la suspension des cours pour les collèges et les lycées pour ce mercredi 28 novembre 2018. Une décision prise en accord avec la préfecture.



Voici le communiqué du rectorat:

L’appel à rejoindre les écoles et établissements scolaires pour préparer la reprise avec les élèves a été entendu par les personnels enseignants et non enseignants, qui ont rejoint ou tenté de rejoindre leurs postes ce matin.



Le recteur de l’académie tient à les remercier chaleureusement pour le sens du service public dont ils ont fait preuve. Le travail réalisé par les équipes éducatives pour organiser l’accueil pédagogique des élèves et préparer des cours et exercices à mettre en ligne à la disposition des collégiens et lycéens sur les sites intranet des établissements, permettra d’accompagner le retour des élèves en classes.



Pour autant, la situation instable et hétérogène ne permet pas d’accueillir les élèves et les personnels en toute sécurité.

C’est pourquoi, le rectorat informe les familles et les personnels, qu’en accord avec la préfecture, les écoles seront fermées le mardi 27 et le mercredi 28 novembre 2018.



Les cours seront également suspendus pour les élèves et les personnels dans les établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat, qui seront en régime d’astreinte.



Les services académiques restent ouverts.

Crèches et garderies Concernant les crèches et garderies, privées et publiques, sans arrêté pris par le préfet de La Réunion, les parents doivent se rapprocher de leurs structures gestionnaires afin de savoir si leurs enfants peuvent être accueillis ou non aujourd’hui et demain, mercredi 28 novembre.

Kar’Ouest : le réseau ne fonctionnera pas La situation concernant la circulation dans l’Ouest restant toujours très incertaine et compliquée, le TCO informe ses usagers que toutes les lignes du réseau kar’ouest et kar’ouest Mouv’ ne fonctionneront pas ce mercredi 28 novembre. Le TCO remercie les usagers pour leur patience et compréhension et les invite à se tenir informés de l’évolution de la situation.

Les lignes du réseau Car Jaune resteront suspendues En raison des nombreuses perturbations sur les routes, les lignes du réseau Car Jaune resteront suspendues demain, mercredi 28 Novembre 2018.



Dans tous les cas, et afin de garantir la sécurité des biens et des personnes,une remise en service ne pourra se faire qu’après que la situation soit redevenue normale.

Les marchés forains du mercredi sont annulés Suite au durcissement du mouvement social des « Gilets Jaunes » prévu ce mercredi 28 novembre et pour des raisons de sécurité, les marchés forains de l’Éperon (le matin), de Saint-Gilles-les-Bains et de La Saline qui se tiennent traditionnellement le mercredi matin sont annulés. De même, le marché forain de Plateau-caillou, organisé le mercredi après-midi est annulé.

L’interdiction de la vente d’alcool toujours en vigueur à Saint-Paul Le maire de la ville de Saint-Paul a décidé de reconduire l’interdiction de vente d’alcool sur tout le territoire communal entre 12 heures et 8 heures, le lendemain matin. Ce nouvel arrêté reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.



Pour rappel, l’interdiction de vente concerne les boissons des groupes 3, 4 et 5 et cela quel que soit le vendeur (supermarché, snack bar, bar station-service, restaurant…).



La violation de cet arrêté sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la IVe classe, soit 750 euros. Les contrevenants s’exposent également à des conséquences administratives.



Plus de précisions dans Les événements annulés

FEPEM : Les deux rendez-vous programmés les 28 et 29 novembre à Tamarun sont annulés.

Annulation de la journée d’information à la création d’activités qui devait se dérouler demain, mercredi 28 novembre au Gymnase du Guillaume.

Les animations pour l’inauguration de la médiathèque Michel Adélaïde prévue le 1er décembre à Saint-Gilles-les-Bains sont annulées et reportées à une date ultérieure.

Report de la manifestation Saline Noël qui devait se tenir ce samedi 1er décembre à La Saline. Une autre date sera fixée et communiquée ultérieurement.

Tous les événements culturels se déroulant sur le territoire saint-paulois à partir du mercredi 28 jusqu’au dimanche 2 décembre inclus sont annulés et reportés à une date ultérieure. Concernant les manifestations sportives, un point sera fait ce jeudi 29 novembre. Restez connectés ! Le point sur les collectes des déchets effectuées ce mercredi 28 novembre



– les collectes d’ordures ménagères (bacs bleus, gris ou vert) non effectuées aujourd’hui, mardi 27/11, seront rattrapées demain mercredi 28/11;

– celles prévues le mercredi vont être effectuées dans la mesure du possible ;

– les bacs jaunes quant à eux ne seront pas collectés ;

– les déchèteries et la fourrière animale seront fermées au public.

– Il est donc demandé aux usagers de sortir leurs bacs à 23h et de les rentrer après la collecte ou au plus tard à 4h.



Le TCO rappelle que les ordures ménagères collectées sur les cinq communes sont enfouies à la décharge de la Rivière Saint-Etienne à St-Pierre. Aussi, si les conditions de circulation sont difficiles entre Le Port et St-Pierre, les collectes sont directement impactées et doivent être suspendues comme cela s’est passé aujourd’hui.



Les équipes du TCO restent mobilisées avec les collecteurs pour améliorer la situation en matière de collecte des déchets dans l’Ouest. En raison des perturbations annoncées sur le réseau routier liées au mouvement des « Gilets Jaunes », le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, informe les administrés de la fermeture de l’ensemble des services municipaux (y compris les équipements sportifs et culturels) ce mercredi 28 novembre 2018.Ainsi, il est demandé aux agents communaux de ne pas rejoindre leur poste. Les services reprendront aux heures habituelles dès que la situation sera redevenue normale.Il est à noter qu’une astreinte est maintenue pour les services d’urgence.Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, informe les usagers que tous les équipements sportifs municipaux, (terrains de football, piscines, gymnases…) et culturels (médiathèques et bibliothèques) sont fermés à compter du lundi 26 novembre 2018 jusqu’au mercredi 28 novembre inclus.Le rectorat annonce la fermeture de toutes les écoles et la suspension des cours pour les collèges et les lycées pour ce mercredi 28 novembre 2018. Une décision prise en accord avec la préfecture.L’appel à rejoindre les écoles et établissements scolaires pour préparer la reprise avec les élèves a été entendu par les personnels enseignants et non enseignants, qui ont rejoint ou tenté de rejoindre leurs postes ce matin.Le recteur de l’académie tient à les remercier chaleureusement pour le sens du service public dont ils ont fait preuve. Le travail réalisé par les équipes éducatives pour organiser l’accueil pédagogique des élèves et préparer des cours et exercices à mettre en ligne à la disposition des collégiens et lycéens sur les sites intranet des établissements, permettra d’accompagner le retour des élèves en classes.Pour autant, la situation instable et hétérogène ne permet pas d’accueillir les élèves et les personnels en toute sécurité.C’est pourquoi, le rectorat informe les familles et les personnels, qu’en accord avec la préfecture, les écoles seront fermées le mardi 27 et le mercredi 28 novembre 2018.Les cours seront également suspendus pour les élèves et les personnels dans les établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat, qui seront en régime d’astreinte.Les services académiques restent ouverts.Concernant les crèches et garderies, privées et publiques, sans arrêté pris par le préfet de La Réunion, les parents doivent se rapprocher de leurs structures gestionnaires afin de savoir si leurs enfants peuvent être accueillis ou non aujourd’hui et demain, mercredi 28 novembre.La situation concernant la circulation dans l’Ouest restant toujours très incertaine et compliquée, le TCO informe ses usagers que toutes les lignes du réseau kar’ouest et kar’ouest Mouv’ ne fonctionneront pas ce mercredi 28 novembre. Le TCO remercie les usagers pour leur patience et compréhension et les invite à se tenir informés de l’évolution de la situation.En raison des nombreuses perturbations sur les routes, les lignes du réseau Car Jaune resteront suspendues demain, mercredi 28 Novembre 2018.Dans tous les cas, et afin de garantir la sécurité des biens et des personnes,une remise en service ne pourra se faire qu’après que la situation soit redevenue normale.Suite au durcissement du mouvement social des « Gilets Jaunes » prévu ce mercredi 28 novembre et pour des raisons de sécurité, les marchés forains de l’Éperon (le matin), de Saint-Gilles-les-Bains et de La Saline qui se tiennent traditionnellement le mercredi matin sont annulés. De même, le marché forain de Plateau-caillou, organisé le mercredi après-midi est annulé.Le maire de la ville de Saint-Paul a décidé de reconduire l’interdiction de vente d’alcool sur tout le territoire communal entre 12 heures et 8 heures, le lendemain matin. Ce nouvel arrêté reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.Pour rappel, l’interdiction de vente concerne les boissons des groupes 3, 4 et 5 et cela quel que soit le vendeur (supermarché, snack bar, bar station-service, restaurant…).La violation de cet arrêté sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la IVe classe, soit 750 euros. Les contrevenants s’exposent également à des conséquences administratives.Plus de précisions dans cet article Le TCO informe les usagers des communes de l’Ouest que :– les collectes d’ordures ménagères (bacs bleus, gris ou vert) non effectuées aujourd’hui, mardi 27/11, seront rattrapées demain mercredi 28/11;– celles prévues le mercredi vont être effectuées dans la mesure du possible ;– les bacs jaunes quant à eux ne seront pas collectés ;– les déchèteries et la fourrière animale seront fermées au public.– Il est donc demandé aux usagers de sortir leurs bacs à 23h et de les rentrer après la collecte ou au plus tard à 4h.Le TCO rappelle que les ordures ménagères collectées sur les cinq communes sont enfouies à la décharge de la Rivière Saint-Etienne à St-Pierre. Aussi, si les conditions de circulation sont difficiles entre Le Port et St-Pierre, les collectes sont directement impactées et doivent être suspendues comme cela s’est passé aujourd’hui.Les équipes du TCO restent mobilisées avec les collecteurs pour améliorer la situation en matière de collecte des déchets dans l’Ouest. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > TCO : Le point sur les collectes des déchets La collecte des bacs bleus va reprendre selon des modalités précises