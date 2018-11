<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Le point sur les fermetures à Saint-Paul Mairies, services municipaux, établissements scolaires et crèches fermés, absence de collectes de poubelles, arrêt du réseau kar’ouest… Voici un point complet effectué sur les perturbations liées au mouvement de contestation des Gilets jaunes pour ce mercredi 21 novembre 2018 dans la commune de Saint-Paul.

Le couvre-feu toujours en vigueur



Le préfet de La Réunion annonçait un couvre-feu instauré depuis ce mercredi 21 novembre jusqu’au vendredi 23 novembre. Interdiction de circuler de 21 heures à 6 heures du matin dans 14 des 24 communes de l’île. Y compris dans la ville saint-pauloise.

Toute personne se trouvant à l’extérieur dans les rues à ce moment-là s’exposent à des poursuites pénales. Seuls les forces de l’ordre et le personnel médical pourront intervenir et sortir.



Les services municipaux de Saint-Paul



Vu les difficultés de circulation, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, reconduit ce mercredi 21 novembre la fermeture de l’ensemble des services municipaux, des équipements sportifs et culturels.

Les agents doivent rester chez eux. Ils reprendront leur activité en fonction de l’évolution de la situation. L’astreinte reste maintenue pour les services d’urgence.



Les transports en commun à l’arrêt



Comme la municipalité, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) alerte sur les perturbations routières. Conséquence: les lignes du transport urbain kar’ouest et kar’ouest mouv’ ne fonctionnent pas ce mercredi.

Aucun transport scolaire ne dessert les établissements scolaires. Les collèges et lycées demeurent en effet fermés dans toutes l’île. Tenez vous informés sur la



Pas de collecte de déchets



Aucune collecte ne peut se dérouler en raison des barrages routiers ce mercredi à Saint-Paul et dans les quatre autres communes de l’ouest.

Le TCO demande aux habitants de rentrer leurs bacs poubelles pour éviter leur dégradation et afin qu’ils n’entravent pas la circulation. Les déchèteries et la fourrière animale des cinq villes de l’intercommunalité sont fermées.



Les établissements scolaires et les crèches fermés



Les collèges et les lycées publics et privés sont fermés ce mercredi comme depuis ce mardi. Une décision prise par le rectorat en concertation avec la préfecture qui a pris un arrêté préfectoral. Tout comme les crèches et les garderies.

À Saint-Paul, les activités périscolaires pour les élèves (le plan mercredi) ne peuvent se tenir. Et les structures d’accueil de la petite enfance (crèches et garderies) publiques et privées ne peuvent accueillir les petits. Toutes restent donc fermées.



L’école municipale de sport rentre au vestiaire



En raison du mouvement social des « Gilets Jaunes », les activités de l’école municipale de sport: piscine et beach, entre autres, traditionnellement organisées tous les mercredis sont annulées ce mercredi 21 novembre.



Pas de marché forain



Toujours en raison du mouvement de protestation des Gilets jaunes, les marchés forains de l’Éperon, de Saint-Gilles-les-Bains et de la Saline sont annulés ce mercredi matin.

Ceux de Plateau Caillou, le mercredi après-midi, et de Fleurimont, le jeudi matin, aussi. Une décision sera rapidement prise concernant le marché forain du front de mer du vendredi et samedi en fonction de l’évolution de la situation.





Beaucoup de perturbations comme vous pouvez le constater ! Nous continuons à vous informer sur ces différentes actualités.



