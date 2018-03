Education Le point sur les établissements scolaires (et crèches) qui resteront fermés ce mardi

En raison du passage de Dumazile, certaines municipalité ont fait le choix de laisser les établissements scolaires fermés ce mardi. Voici les communiqués des différentes communes :



Saint-Louis

"En raison des prévisions météorologiques sur les conséquences du passage de Dumazile au plus près de notre département, pour garantir l'équité entre les usagers saint-louisiens dans la mesure où aucune solution ne peut être trouvée avant mercredi pour les élèves de Petit Serré et Ilet Furcy, le maire de Saint-Louis décide de la fermeture des écoles primaires et des crèches pour la journée du mardi 6 mars 2018. Comme aujourd'hui, le personnel communal est appelé à gagner leur lieu d'affectation demain matin".



Saint-Denis

"Compte tenu de l'évolution des conditions climatiques, le maire de Saint-Denis a décidé de prolonger la fermeture des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées et crèches de la ville, ce mardi 06 mars 2018. La Ville de Saint-Denis vous invite à rester vigilants durant le passage de Dumazile près de nos côtes".



Saint-Paul

"En raison du passage du météore DUMAZILE, les conditions météorologiques et de circulation sont dégradées sur une majeure partie du réseau routier (nombreux radiers submergés) du territoire communal.

De ce fait, les écoles maternelles, primaires, élémentaires, les collèges et lycées seront fermés le mardi 6 mars 2018.

De plus, les six structures de petite enfance gérées par la SPL Ti Baba n’accueilleront pas les enfants et le relais d’assistantes maternelles sera fermé.

Enfin, le transport scolaire ne sera pas assuré.

Nous invitons les Saint-Paulois à la plus grande vigilance et à se tenir informés sur toute évolution de la situation".



Sainte-Marie

"La Ville de Sainte-Marie informe les administrés, qu'en raison des conditions climatiques dégradées et des difficultés de circulation à prévoir sur les routes communales, les établissements scolaires (maternelles et élémentaires) resteront fermés demain Mardi 6 Mars 2018.

En accord avec le CCAS, les crèches municipales resteront aussi fermées.

Le service de ramassage scolaire pour ces établissements ne sera donc pas assuré par la CINOR.

Nous rappelons par ailleurs que les services municipaux d'astreinte restent mobilisés et peuvent intervenir en cas d'incidents sur le territoire communal.

Les administrés peuvent joindre les Services Techniques par téléphone, en cas d’urgence :

0262 53 41 15 / Standard Général

0262 53 19 30 / Standard Services Techniques

Un point sera fait ultérieurement sur la situation à Sainte-Marie, en fonction de l’évolution du phénomène climatique et en lien permanent avec les services de la Préfecture.

Les administrés sont donc invités à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de prudence en vigueur et à se tenir informés de l’évolution de la situation.

Richard NIRLO, Maire de Sainte-Marie"



Plaine des palmistes

"Au regard de la dégradation du temps, Monsieur le Maire a décidé de maintenir les écoles, collège et crèche fermés demain mardi 06 mars".



Bras-Panon

"Au vu de l’absence prévisible d’amélioration des conditions météorologiques, la commune de Bras-Panon informe que les écoles et crèche resteront fermées le mardi 6 mars 2018, par principe de précaution. La date de réouverture des écoles et crèches vous sera confirmée dans un communiqué ultérieur. Les habitants restent invités à limiter leurs déplacements et à observer la plus grande prudence à cette occasion. Daniel GONTHIER, Maire de Bras-Panon"

