Le point sur les écoles qui resteront fermées ce jeudi

Communiqué du maire de Saint-Louis



Malgré sa vitesse de passage, la forte tempête tropicale Fakir laisse de nombreux stigmates sur les infrastructures de la ville de Saint-Louis, en particulier le réseau routier.



Ce sont les hauts de l’île qui ont été une fois de plus lourdement touchés par les intempéries posant la question également de l’impact financier de ces conséquences sur le budget communal.



Fakir a causé d’énormes dégâts rendant la circulation difficile : - En centre ville : les radiers de 3 ravines, maison rouge et Sarda Garriga ont été endommagés ;

- À la Rivière : la rue Monrosier, le radier du chemin Fiagues, le chemin Letchis, le radier du chemin Cascavel ont été détruits et le réseau électrique endommagé, des glissements de terrains nécessitant travaux de confortement et nids de poule et crevasses ont été constatés sur le chemin du Ruisseau et la rue Bellecombe ; les rues Robespierre et Canots ont été endommagées,

- À Plateau des goyaves : le radier cuisine centrale a été endommagé et les trottoirs ont été détruits ;

- Aux Makes : le chemin Léonien Fontaine a été détruit,

- Au Tapage : Les rues Juliette dodu, Ligne Chevalier, chemin Dejean, Ligne Montaigu, chemin de la Plaine, Vivier, trompette d’or et Montdur

- À Bellevue : Pièce Jeanne

- divers poteaux électriques et téléphoniques endommagés ;

- 6 écoles ont été inondées

- présence de nids de poule et crevasses sur la RN5, la Ouète, Ouaki et Verval,

- plusieurs chutes d'arbres aux abords des routes, dans les parcs et jardins.



Ces dégâts rendent la circulation difficile et ne permettent pas aux agents d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions donc, j’ai pris la décision de fermer toutes les écoles primaires de la ville le jeudi 26. Cependant, le personnel communal affecté au sein des écoles est appelé à se rendre sur le lieu de travail pour accélérer la remise en ordre.



Communiqué du maire de Sainte-Suzanne



Le passage de la tempête tropicale Fakir a provoqué de nombreux dégâts sur les infrastructures communales, et notamment sur les écoles maternelles et primaires du territoire communal.



Depuis le mardi 24 avril, le personnel municipal est pleinement mobilisé afin de procéder au nettoyage et à la remise en état des locaux devant accueillir les élèves.



Eu égard à l’importance des dommages subis, ces interventions sont appelées à se prolonger jusqu’à la fin de cette semaine, afin de garantir la sécurité et l’hygiène indispensables à l’accueil des élèves ainsi qu’au fonctionnement de nos écoles.



Face à cette situation, et en étroite concertation avec les services de l’inspection académique, le Maire de la Commune de Sainte Suzanne informe les parents des élèves que la fermeture des établissements scolaires du premier degré (écoles maternelles et primaires) est donc prolongée jusqu’au vendredi 27 avril 2018 inclus. La réouverture des établissements scolaires s’effectuera donc normalement le lundi 30 avril 2018 aux heures habituelles.



Les crèches communales seront quant à elles ouvertes dès ce jeudi 26 avril 2018 aux heures habituelles.





Communiqué du maire de Saint-André



En raison du passage de la forte tempête tropicale FAKIR qui a occasionné des dégâts importants dans les écoles de Saint-André, le Maire Jean Paul VIRAPOULLE a décidé, pour raison de sécurité, de la fermeture des écoles primaires, publiques et privées, crèches et jardins d’enfants publics le Jeudi 26 et Vendredi 27 avril 2018.



Les établissements rouvriront le lundi 30 avril 2018 aux horaires habituels.



Les écoles restent ouvertes pour les enseignants et les employés communaux.



Communiqué du maire de Saint-Benoit



Le maire de Saint-Benoît, Jean-Claude Fruteau, informe ses administrés que les écoles primaires (maternelles et élémentaires) publiques et privées resteront fermées demain jeudi 26 avril afin de permettre aux agents communaux de poursuivre le nettoyage des classes.



Les crèches et les médiathèques seront quant à elles rouvertes.







