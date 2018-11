A la Une .. Le point sur les écoles, collèges et lycées pour jeudi 29 novembre



Les écoles de Saint-Denis et Sainte-Rose seront également ouvertes, en accord avec le rectorat, qui prend acte de la décision de plusieurs communes de maintenir leurs écoles fermées, les voici : Entre-deux : école maternelle, élementaires, crèches et collèges

Plaine des Palmistes : écoles maternelles et élémentaires ainsi que les crèches

Saint-André : écoles maternelles et élémentaires ainsi que les crèches et jardins d'enfants

Le Tampon : écoles primaires et maternelles

Saint-Paul : écoles primaires et maternelle

Bras-Panon : écoles maternelles et élémentaires, ainsi que la crèche

Sainte-Marie : école maternelles et élementaires; ainsi que les crèches municipales

Salazie : école maternelles et élementaires; ainsi que les crèches municipales

Saint-Jospeh : école maternelles et élementaires. Dès lundi dernier, plusieurs communes avaient annoncé une fermeture des école jusqu'à nouvel ordre : Le Port : écoles élémentaires et maternelles, les crèches et jardins d’enfants restent fermées jusqu’à nouvel ordre.

Saint-Pierre : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel

Petite île : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Les Avirons : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Cilaos : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Etang Salé : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Sainte-Suzanne : écoles maternelles, primaires, ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Saint-Philippe: écoles élémentaires et maternelles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les collèges et lycées seront ouvert demain comme l'indique le rectorat.Les écoles de Saint-Denis et Sainte-Rose seront également ouvertes, en accord avec le rectorat, qui prend acte de la décision de plusieurs communes de maintenir leurs écoles fermées, les voici :Dès lundi dernier, plusieurs communes avaient annoncé une fermeture des école Charlotte Molina Lu 25158 fois





Dans la même rubrique : < > Annick Girardin livre un peu plus de détails sur ses annonces de ce soir Les barrages seront-ils levés jeudi ?